Появились подробности тройного убийства в Харькове, которое вчера совершил 20-летний мужчина.

О них сообщает в понедельник, 17 июля, корреспондент "Страны".

По словам источника "Страны", задержанного зовут Садовой Никита Андреасович. Молодой мужчина проживал со своей мамой, сестрой и отчимом по улице Метростроителей, 34, что на Северной Салтовке.

"Он был под наркотиками, когда убивал родных", - рассказал источник и раскрыл подробности преступления.

"Сначала он убил свою 9-летнюю сестру, затем маму и отчима. После убийства своих родственников Садовой через службу такси "Шарк" вызвал автомобиль на адрес своего проживания. Туда приехал таксист на "Део Ланос". Садовой достал нож, которым убил своих родственников, и начал угрожать им водителю такси. Таксист отдал ему ключи. Он сел и поехал, а в районе перекрестка проспекта Героев Труда и Гвардейцев Широнинцев Садовой на пешеходном переходе сбил мужчину, который от полученных травм погиб на месте. После совершения ДТП Садовой скрылся с места происшествия и, двигаясь по улице Валентиновской, столкнулся с другим автомобилем, после чего попытался скрыться с места ДТП. Спустя несколько минут Садового задержали патрульные полицейские", - рассказал источник.

Он также добавил, что на данный момент открыто два уголовных производства: первое по факту умышленного убийства, второе по факту угона автомобиля.

Ранее в прокуратуре Харьковской области также рассказали подробности резни в Харькове. В ведомстве заявили, что прокуроры будут ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

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