Жителя Бучанского района Киевской области приговорили к 10 годам лишения свободы за попытку убить топором собутыльника.

Об этом сообщает в Фейсбуке Киевская областная прокуратура.

В августе 2021 года в селе Филипповичи компания мужчин употребляла алкоголь. Между хозяином дома и одним из гостей возник конфликт. Когда последний спал на кровати, владелец дома замахнулся на него топором. Однако в момент нанесения удара его металлическая часть улетела с рукоятки, упала на голову потерпевшему и нанесла ему телесные повреждения. В тот же момент в комнату вошел один из гостей и выхватил из рук мужчины орудие преступления.

Прокуроры Бучанской окружной прокуратуры в суде доказали вину 50-летнего мужчины в совершении покушения на умышленное убийство (ч. 3 ст. 15, п. 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Суд учел доводы прокурора, а также тот факт, что подозреваемый гражданин ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение умышленного убийства. Суд назначил мужчине наказание – 10 лет лишения свободы.

Ранее мы рассказывали, что в Запорожье местный житель зарубил бабушку, дедушку и отца, которые стали свидетелями его преступления.

Также мы писали, что в Луцке мужчина зарубил топором жену и дочь.