В Харьковской области после истязаний со стороны 17-летнего первокурсника колледжа умерла 15-летняя девочка.

Об этом сообщил в Фейсбуке начальник следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

Нападение на подростка произошло в конце октября.

В совместной компании молодые люди, которые родом из одной деревни, праздновали день рождения в соседнем селе и выпивали. После праздника общие друзья подвезли обоих домой и высадили на перекрестке. Парень и девочка пошли по домам, возле своего дома студент колледжа попросил помочь ему открыть дверь, заманил спутницу домой и начал к ней приставать.

Девочка вырвалась и побежала на улицу, но не смогла выбраться из двора, получив шесть раз кирпичом по голове. Она потеряла сознание, а юноша потащил ее со двора на огород. Прямо у забора остановился, чтобы изнасиловать ее, после чего попытался задушить руками. А затем, уже на огороде, хотел сжечь, для чего облил дизельным топливом.

Шел дождь, зажигалка не хотела работать, пришлось идти за спичками. Наконец одежда на девушке загорелась. Парень не стал ждать, пока девочка сгорит, и пошел в дом, где переоделся, спрятал свои вещи за тумбочку и крепко заснул.

Его разбудили крики соседей. Девочку, от которой шел дым, увидел сосед, когда вышел в туалет. Он сразу узнал школьницу и позвал ее мать. Дождь погасил пламя полностью и не дал ребенку сгореть.

В очень тяжелом состоянии жертву привезли в реанимацию. 10 дней она боролась за жизнь в больнице, но спасти ее не удалось.

Парень не может объяснить, зачем это сделал. Агрессию он проявлял и раньше в собственной семье – однажды ударил стеклянной бутылкой по голове собственную бабушку. В ночь преступления он остался дома один, так как отец, с которым он живет, был на ночной смене. Мать покинула семью, когда парню было семь лет.

Умершая девочка была старшей в многодетной семье, ее отец умер. Мать одна воспитывает ее и троих младших братьев.

Подозреваемому будет инкриминировано умышленное убийство, соединенное с изнасилованием. Ему грозит пожизненное заключение.

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