Отключения света в Украине будут продолжаться еще 2-3 года.

Так считает директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"Привычная ситуация, когда при температуре -5 градусов и ниже у нас есть ограничения. У нас просто физически не осталось достаточного объема генерации в стране", – объяснил Харченко в эфире телемарафона.

Напомним, ранее Харченко говорил, что Украине не грозит блэкаут из-за вчерашней ракетной атаки РФ, но отключения света продлятся не менее 5-7 дней.

А перед этим журналист Николов заявил, что половина Украины фактически осталась без своей генерации и питается с западной части. А потому ей грозит блэкаут в случае удара по распределительным подстанциям. Тот же Харченко согласился с этим заявлением.

Война в Украине идет 1037-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 26 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

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