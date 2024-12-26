Украине не грозит блэкаут из-за вчерашней ракетной атаки РФ, но отключения света продлятся не менее 5-7 дней.

Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире телемарафона.

По его словам, морозы от -5 градусов могут усилить ограничения.

Ранее журналист Николов заявил, что половина Украины фактически осталась без своей генерации и питается с западной части. А потому ей грозит блэкаут в случае удара по распределительным подстанциям. Тот же Харченко согласился со сказанным.

Мы подробно рассказывали в отдельном материале, что известно о ракетной атаке РФ по энергетике Украины.

Война в Украине идет 1037-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 26 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Армия РФ продолжала продвижение под Покровском, а также от Селидово на запад. По данным карты Deep State, до Днепропетровской области осталось 7,5 км. Россияне продвигаются и в Песчаном к югу от Покровска. Кроме того, у войск РФ есть продвижение под Великой Новоселкой, там захвачен населенный пункт Сторожевое.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.