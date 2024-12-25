Спецпредставитель Дональда Трампа по войне в Украине Кит Келлог осудил сегодняшний массированный удар РФ по городам Украины, но заявил, эта атака лишь усиливает желание США прекратить российско-украинский конфликт.

Соответствующая публикация появилась на странице Келлога в соцсети Х.

"Рождество должно быть временем мира, однако Украина подверглась жестокой атаке

в Рождество. Нанесение широкомасштабных ракетных и беспилотных ударов в

день рождения Господа – это неправильно. Мир внимательно следит за действиями

с обеих сторон. США, как никогда, полны решимости принести мир в

регион", – написал Келлог в Х.

Ранее спецпредставитель новоизбранного президента США заявил, что Трамп хочет избежать повторения опыта Минских соглашений.

По его словам, прошлые мирные переговоры по Украине, включая Минский процесс, "с треском провалилось", и Трамп не собирается следовать этому пути, а хочет достичь устойчивого мира.

Война в Украине идёт 1036-й день. Последние новости с главными событиями 25 декабря 2024 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Армия РФ продвинулась в Курахово и рядом с городом: неприятелем захвачены сёла Зеленовка и Сухие Ялы, приближающие россиян к стратегически важной трассе, идущей из Запорожской области. Также наблюдается продвижение врага под Покровском, на окраине Песчаного и по всему фронту южнее – вплоть до Курахово.

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