Новоизбранный президент США Дональд Трамп хочет избежать повторения опыта Минских соглашений. Об этом заявил его будущий спецпредставитель Кит Келлог в эфире Fox Business.

По его словам, прошлые мирные переговоры по Украине, включая Минский процесс, "с треском провалилось", и Трамп не собирается следовать этому пути, а хочет достичь устойчивого мира.

"Президент очень, очень последователен в том, чего он хочет, а именно прекратить убийства и принести мир в регион. Это его главный международный приоритет, но он хочет мира, который будет справедливым. Он будет устойчивым. Он будет безопасным. Он понимает важность отношений, которые у него есть со своими союзниками, а также с Владимиром Путиным. И он тот человек, который может довести это до конца, и я действительно верю, что он это сделает в относительно недалеком будущем", - сказал Келлог.

Ранее Трамп дал понять, что собирается встретиться с Путиным. А сам Келлог в начале января приедет в Киев.

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