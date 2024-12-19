Зеленский подтвердил, что спецпредставитель Трампа посетит Украину в начале января
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что будущий спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог посетит Украину еще до инаугурации нового президента.
Об этом президент Украины заявил Брюсселе на встрече с журналистами.
Он сообщил, что визит спецпредставителя состоится в начале января.
"Мы ожидаем господина Келлога и тогда поговорим, что он имеет или имел в виду", – заявил Зеленский.
По данным СМИ, Келлог может посетить и Москву тоже. В Кремле вчера говорили, что пока такой договоренности нет.
Напомним, что накануне Келлог негативно оценил убийство российского генерала Кириллова.
Ранее Зеленский заявил Трампу, что не хочет "спешить" с окончанием войны.
Война в Украине идет 1030-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 19 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.
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