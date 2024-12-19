Президент Владимир Зеленский подтвердил, что будущий спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог посетит Украину еще до инаугурации нового президента.

Об этом президент Украины заявил Брюсселе на встрече с журналистами.

Он сообщил, что визит спецпредставителя состоится в начале января.

"Мы ожидаем господина Келлога и тогда поговорим, что он имеет или имел в виду", – заявил Зеленский.

По данным СМИ, Келлог может посетить и Москву тоже. В Кремле вчера говорили, что пока такой договоренности нет.

Напомним, что накануне Келлог негативно оценил убийство российского генерала Кириллова.

Ранее Зеленский заявил Трампу, что не хочет "спешить" с окончанием войны.

Война в Украине идет 1030-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 19 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

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