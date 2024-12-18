Президент Украины Владимир Зеленский заявил Трампу, что не хочет "спешить" с окончанием войны.

Об этом он сообщил в интервью журналу Le Parisien.

"Трамп знает о моем желании никуда не спешить в ущерб Украине. Страна уже давно борется за свой суверенитет. Сколько бы президентов или премьер-министров ни хотели объявить о прекращении войны, мы не собираемся просто сдаваться и отказываться от нашей независимости", - сказал украинский президент.

По его словам, в "заморозке" войны и быстрых договоренностях с Россией есть "опасность".

"Мы должны поставить Путина на место", - добавил он.

Также Зеленский заявил, что пока у Трампа нет доступа ко всей необходимой информации о войне, в частности к данным разведки, Пентагона и дипломатических каналов.

"Когда он будет там (в Белом доме, - Ред.), мы сможем говорить на одном языке, с одинаковым уровнем информации", — сказал украинский президент.

Напомним, ранее Трамп говорил, что уже получает каждую неделю доклады от спецслужб и ведомств по ситуации в Украине. На этом основании он заявлял, что потери ВСУ выше, чем официально декларируемые.

Ранее Дональд Трамп неоднократно призывал к скорейшему прекращению огня и сказал, что Зеленский должен быть готовым к переговорам с РФ для окончания войны. Но Зеленский, как видим, сейчас дает понять, что не хочет прекращать огонь в ближайшее время.

Вчера СМИ сообщили, что в Украину после нового года может прибыть его представитель Кит Келлог.

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