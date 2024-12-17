Завтра в Брюсселе может быть поднят вопрос о размещении иностранных войск в Украине.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

18 декабря Зеленский в Брюсселе должен встретиться с лидерами Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши и НАТО.

Ранее постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что не может быть речи о какой-либо роли НАТО в "урегулировании украинского кризиса".

Напомним, французский президент Эмманюэль Макрон говорил, что вынесет на обсуждение на саммите лидеров ЕС 18-19 декабря вопрос размещения миротворческой миссии на территории Украины при прекращении огня и достижении мира между Украиной и Россией.

Между тем накануне глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза не обсуждают отправку своих миротворческих войск в Украину. По ее словам, "чтобы отправить миротворцев в Украину, там должен быть мир".

Война в Украине идет 1028-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 17 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

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