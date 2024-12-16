Постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что "никакие схемы заморозки украинского конфликта Россию не устроят".

Об этом дипломат сказал на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на войне в Украине.

Также, по словам Небензи, не может быть речи о какой-либо роли НАТО в "урегулировании украинского кризиса".

Напомним, ранее французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что вынесет на обсуждение на саммите лидеров ЕС 18-19 декабря вопрос размещения миротворческой миссии на территории Украины при прекращении огня и достижении мира между Украиной и Россией.

В свою очередь газета Politico писала, что европейские лидеры планируют встретиться в среду вечером в Брюсселе с президентом Украины Владимиром Зеленским и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, чтобы обсудить мирные планы и возможное размещение миротворческих сил в Украине.

В то же время сегодня глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза не обсуждают отправку своих миротворческих войск в Украину. По ее словам, "чтобы отправить миротворцев в Украину, там должен быть мир".