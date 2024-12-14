Европейские лидеры планируют встретиться в среду вечером в Брюсселе с президентом Украины Владимиром Зеленским и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, чтобы обсудить мирные планы и возможное размещение миротворческих сил в Украине.

Об этом сообщили Politico пять человек, осведомленных о встрече.

Встреча состоится на фоне давления со стороны избранного президента США Дональда Трампа на европейские страны с требованием следить за любым будущим мирным соглашением между Киевом и Москвой путем отправки войска в Украину, пишет издание.

По словам людей, помимо Рютте и Зеленского, в число приглашенных участников входят: канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Польши Анджей Дуда, председатель Европейского совета Антониу Кошта и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Reuters сообщает, что в мероприятии также примут участие премьер-министр Италии Джорджия Мелони и премьер-министр Великобритании Кейр Стармер.

Встреча будет организована в рамках саммита ЕС-Западные Балканы, на который лидеры ЕС отправятся в Брюссель.

Ранее Reuters со ссылкой на источники в ЕС сообщал, что в Евросоюзе нет консенсуса относительно отправки иностранных войск в Украину.

Напомним, Польша и Хорватия заявили, что не будут отправлять своих миротворцев в Украину.