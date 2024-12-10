Президент Франции Эмманюэль Макрон прибудет в Польшу, чтобы обсудить общую миротворческую миссию в Украине.

Об этом сообщает польская газета Rzeczpospolita.

По данным издания, Макрон прибудет в четверг в Варшаву, чтобы получить поддержку своего плана гарантий безопасности для Украины.

План Макрона базируется на "корейском сценарии", по которому на линию разграничения вводится иностранный миротворческий контингент.

Военный эксперт Эли Тененбаум, работающий над проектом такой миссии, рассказал, что она может состоять из пяти бригад – около 40 тысяч солдат. Варшава может взять на себя командование одной из бригад.

Напомним, накануне глава польского Бюро нацбезопасности Яцек Севера заявил, что появление войск Польши в Украине необходимо исключить.

Ранее Варшава не поддержала идею отправить в Украину миротворцев НАТО после окончания войны.

Недавно несколько западных изданий написали, что в Европе обсуждают отправку своих войск в Украину для обеспечения возможного прекращения огня. Об этом рассуждала и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Мы анализировали вероятность отправки в Украину европейских миротворцев в нашем материале.