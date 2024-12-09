Появление польских войск в Украине необходимо исключить.

Об этом заявил глава польского Бюро нацбезопасности Яцек Севера в эфире местного телеканала TVN24.

"На сегодняшний день участие польских войск в Украине необходимо исключить", – сказал Севера.

Кроме того, глава польского Бюро нацбезопасности отметил, что Украина не сможет отвоевать занятые Россией территории даже после расширения мобилизации.

"Это и так будут слишком маленькие людские ресурсы для того, чтобы отбить в рамках контрнаступления те территории, которые заняты Россией", – пояснил Севера.

Напомним, Варшава не поддержала идею отправить в Украину миротворцев НАТО после окончания войны.

"Я не представляю себе ситуации, при которой [в Украине] будут зоны [ответственности] отдельных государств, как это было в Ираке", – сказал министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Ранее премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша хочет построить укрепления на границе с Украиной.

"Все, что мы здесь делаем, и мы будем делать это также на границе с Беларусью и Украиной, должно отпугнуть возможного агрессора, поэтому это действительно инвестиция в мир", – сказал глава польского правительства.