В Польше у города Пневы, что на западе страны, обнаружили утечку нефти из трубопровода "Дружба". Оператор "Дружбы" не исключил диверсию.

Об этом сообщают Wiadomosci.

После выявления утечки в воскресенье утром перекачку нефти на поврежденном участке сразу прекратили, черное золото перенаправили через другой участок трубопровода.

На место аварии прибыли службы компании-оператора в сфере логистики нефти PERN и Государственная пожарная служба. Представители оперативных служб заявили, что угрозы пожара или взрыва нет.

"Перекачка на поврежденной линии была немедленно прекращена, а поставки нефти продолжаются по второй линии, технические возможности которой полностью обеспечивают объемные потребности заказчиков", - сообщил оператор PERN.

В PERN отметили, что причины утечки не известны, их будет расследовать внутренняя комиссия.

Кроме того, уже начаты работы по замене поврежденного трубопровода. Они не повлияют на поставки нефти.

Участок, на котором произошла утечка, поставлял нефть на нефтеперерабатывающий завод в Германии. Вообще трубопровод является основным источником нефтеснабжения для нескольких стран, включая Венгрию, Словакию, Чехию, Польшу и Германию.

После появления новости об утечке словакций министр внутренних дел Матус Сутай Эсток заявил, что в Венгрии и его стране возможны диверсии на нефтепроводе "Дружба".

"Согласно данным словацкой разведки, не только в Словакии, но и в Венгрии существует организованная группа, которая может проводить разведку местности вблизи нефтепровода "Дружба" в контексте возможного совершения теракта", - приводит его слова газета Magyar Nemzet.

Между тем Германия расследует возможную причастность государственных органов Украины к подрыву "Северных потоков".

Недавно мы сообщали, что на дне Балтийского моря были повреждены два телекоммуникационных кабеля, в связи с чем в ФРГ подозревают диверсию.