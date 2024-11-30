Германия расследует возможную причастность государственных органов Украины к подрыву "Северных потоков" в 2022 году.

Об этом заявил генеральный прокурор ФРГ Йенс Роммель в комментарии немецкому журналу Spiegel.

По его словам, уже установлены личности двоих подозреваемых в подрыве "Северных потоков". Роммель назвал это "успехом, на который в начале не рассчитывали".

По его словам, один из текущих вопросов расследования - возможное управление со стороны госструктур операцией по подрыву трубопроводов.

Напомним, по версии немецкого следствия, газопроводы подорвала группа украинцев, действовавшая по команде тогдашнего главкома ВСУ Валерия Залужного.

При этом информация о том, был ли к этом причастен президент Владимир Зеленский поступает разноречивая. Одни СМИ пишут, что он одобрил операцию. Другие, что даже не знал о ней. Третьи, что знал, но не одобрил.

Украина какую-либо причастность к подрыву газопроводов отрицает.

Ранее Der Spiegel писал, что Залужный предлагал взорвать не только "Северный поток", но и другой газопровод - "Турецкий поток" в Черном море.