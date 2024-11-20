Находясь в должности главнокомандующего ВСУ Валерий Залужный предлагал взорвать не только "Северный поток", но и другой газопровод - "Турецкий поток" в Черном море. Однако операция провалилась.

Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Издание подробно расписывает подробности подрыва трубопровода в Балтийском море.

В материале заявляется, что атаку осуществили около 12 украинцев, включая одну женщину. Это были военные и гражданские лица, добровольно вызвавшиеся участвовать в операции. По специальностям они водолазы-любители, специалисты по кондиционированию воздуха, ИТ-администраторы. Из 20 человек для погружения отобрали 5, включая упоминавшегося прессой Владимира Ж.

Их обучала группа, которая неоднократно планировала и проводила секретные операции для украинских спецслужб.

Тренировки проводились в озере в Украине и в затопленной шахте.

В апреле 2022 план операции принесли на утверждение главкому. Он был доволен, что Владимир Зеленский оставался не в курсе.

"Эти люди не стали бы доверять президенту и его окружению", - написал журнал.

Залужному операция так понравилась, что он предложил расширить ее и на Черное море - на "Турецкий поток". Но эта атака "позже потерпела неудачу".

В июне об операции узнали западные разведки, и представитель ЦРУ обратился к Зеленскому - так президент и узнал о подготовке диверсии. В итоге был дан приказ на отмену подрыва. Руководители операции решили выждать время, а в августе водолазы с бомбой уже поехали в Польшу. Там они ждали поддельные документы Болгарии и Румынии, сильно переживая, что попадут в тюрьму.

В море диверсанты успевали сделать максимум одно погружение в день, столкнулись с массой сложностей и заболели морской болезнью. Самой смелой оказалась женщина - у нее "были самые большие яйца из всех".

Для подрыва использовали специальную взрывчатку, замаскированную под баллон с воздухом. Ее помогал готовить некий отставной эксперт по сносу домов по кличке Дедушка. Бомбу размещали около швов труб, где у них слабее защита. Доставляли на арендованной яхте, которая может вмещать как раз до 12 человек в пяти каютах.

В итоге было заложено шесть бомб, но одна не взорвалась, из-за чего труба Б "Северного потока - 2" осталась нетронутой.

Операция называлась "Диаметр" и обошлась примерно в 300 тысяч евро.

Spiegel утверждает, что знает имена диверсантов, но не называет из соображений безопасности, а также, что есть много доказательств причастности именно Украины к этой диверсии.

Spiegel пообщался в Киеве с неким экспертом спецназа Андреем, который заявил, что был близок к подготовке операции. Одним из организаторов атаки снова называется разведчик Роман Червинский, который когда-то проходил подготовку в ЦРУ.

Ранее о роли Залужного в подрыве труб писали и другие немецкие издания. Украина какую-либо причастность к этой акции отрицает.