В подрыве "Северных потоков" центральную роль сыграл бывший и. о. командира одной из частей Сил специальных операций Украины Роман Червинский.

Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

Напомним, в Украине Червинского судят за неудачную вербовку российского лётчика, повлекшую ракетный удар по аэродрому "Канатово" летом 2022 года.

Говоря о причастности Червинского к подрыву "Потоков", издание ссылается на "официальных лиц в Украине и других странах Европы, а также на других людей, знакомых с деталями произошедшего".

"Роль этого офицера являет собой самое прямое на сегодняшний день доказательство причастности руководства вооруженных сил и служб безопасности Украины к скандальному акту саботажа", - пишет газета.

Червинский, по сведениям издания, был "координатором" операции. Он, как утверждается, управлял отрядом из шести человек, которые арендовали парусник на подставные имена и с него использовали глубоководное водолазное оборудование для установки взрывных устройств на газопроводах.

Червинский действовал по приказу более высокопоставленных украинских чиновников, которые подчинялись главкому ВСУ Валерию Залужному, рассказали журналистам люди, знакомые с деталями операции.

Издание пишет, что Червинский на тот момент подчинялся генерал-майору Виктору Ганущаку, "опытному и уважаемому офицеру, который напрямую общался с Залужным". К настоящему времени он уже не служит в ССО.

Также источники газеты говорят, что президент Украины Владимир Зеленский не знал о данной операции, напоминая, что об этом говорилось ещё в "утечках Пентагона".

Червинский через своего адвоката опроверг свою причастность к диверсии на газопроводе.

"Все предположения о моей причастности к атаке на "Северный поток" распространяются российской пропагандой без каких-либо оснований", - заявил офицер в письменном ответе журналистам.

Украинские власти на запросы американского издания не ответили.





Также о якобы причастности Залужного к подрыву "Потоков" ещё летом писала газета Politico.

Ранее немецкие журналисты узнали новые подробности взрыва "Северных потоков".

Мы также рассказывали, как год назад взорвали "Северные потоки" и почему западные издания пишут об "украинском следе".