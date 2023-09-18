"З@ебали этим цирком!" Скандал на заседании суда по делу бывшего разведчика Червинского
Скандал и мат в зале суда во время рассмотрения меры пресечения экс-разведчику Роману Червинскому, которого подозревают в том, что он без санкции спецслужб пытался завербовать российского летчика, но, по итогу, сам стал объектом разработки российского ФСБ, которая получила от него информацию, позволившую нанести удар по аэродрому в Кировоградской области.
Сторона защиты Червинского заявила ходатайство про отвод судей.
Когда судья спросил у прокурора, согласен ли он с заявленным ходатайство, прокурор сказал, что нет.
В этот момент в зале суда встал один из сторонников Червинского и начал кричать матом. У него был протез на левой ноге и он заявил, что воевал.
"Посадите меня туда же. Вы з@ебали этим цирком заниматься. Сук@, я тоже пошел воевать, защищать. Какого х@я он там сидит вы там с ума посходили или что?!", - прокричал мужчина.
Ранее суд продлил содержание под стражей бывшему разведчику Роману Червинскому сразу на два месяца.
Мы также сообщали, что киевский суд рассматривал апелляцию на меру пресечения для экс-разведчика Червинского.