Скандал и мат в зале суда во время рассмотрения меры пресечения экс-разведчику Роману Червинскому, которого подозревают в том, что он без санкции спецслужб пытался завербовать российского летчика, но, по итогу, сам стал объектом разработки российского ФСБ, которая получила от него информацию, позволившую нанести удар по аэродрому в Кировоградской области.

Сторона защиты Червинского заявила ходатайство про отвод судей.

Когда судья спросил у прокурора, согласен ли он с заявленным ходатайство, прокурор сказал, что нет.

В этот момент в зале суда встал один из сторонников Червинского и начал кричать матом. У него был протез на левой ноге и он заявил, что воевал.

"Посадите меня туда же. Вы з@ебали этим цирком заниматься. Сук@, я тоже пошел воевать, защищать. Какого х@я он там сидит вы там с ума посходили или что?!", - прокричал мужчина.

Ранее суд продлил содержание под стражей бывшему разведчику Роману Червинскому сразу на два месяца.

Мы также сообщали, что киевский суд рассматривал апелляцию на меру пресечения для экс-разведчика Червинского.