Шевченковский суд Киева продлил меру пресечения разведчику Роману Червинскому в виде содержания под стражей на 60 дней без права внесения залога.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Заседание длилось до самой полуночи и проходило в закрытом режиме по требованию прокурора.

Напомним, что Червинского подозревают в том, что он без санкции спецслужб попытался завербовать российского летчика, но, по итогу, сам стал объектом разработки российского ФСБ, которая получила от него информацию, позволившую нанести удар по аэродрому в Кировоградской области.

Перед этим суд уже продлевал меру пресечения экс-разведчику Роману Червинскому на 30 дней без права внесения залога.

В результате российского удара по аэродрому в Кировоградской области (ответственность за который возлагают на Червинского), по данным спецслужб, погиб командир воинской части, еще 17 военных получили ранения. Были уничтожены два истребителя и повреждена взлётная полоса.

Напомним, как заявляет следствие, группа под руководством Червинского пыталась завербовать российского пилота и уговорить его перегнать в Украину военный самолёт. Однако по итогу пилот в согласованное время не прилетел, а по аэродрому, где он должен был приземлиться, был нанесён ракетный удар.

Червинскому объявили подозрение по ч.5 ст.426-1 УК (превышение служебных полномочий).