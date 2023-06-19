Шевченковский суд Киева продлил меру пресечения экс-разведчику Роману Червинскому, которого подозревают в провале операции по угону российского самолета, на 30 дней без права внесения залога.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" из зала суда.

Червинского подозревают в том, что он без санкции спецслужб пытался завербовать российского летчика, но, по итогу, сам стал объектом разработки российского ФСБ, которая получила от него информацию, позволившую нанести удар по аэродрому в Кировоградской области. В результате обстрела, по данным спецслужб, погиб командир воинской части, еще 17 военных получили ранение. Также были уничтожены два истребителя и повреждена взлетная полоса.

Напомним, 15 мая Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты Романа Червинского, оставив его под арестом без возможности внесения залога.

Сторона защиты Червинского намерена подать жалобу в Европейский суд по правам человека, заявляя о незаконности его задержания. Также они намерены добиваться изменения меры пресечения.