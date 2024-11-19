Министр обороны ФРГ Борис Писториус считает, что два телекоммуникационных кабеля на дне Балтийского моря были повреждены в результате диверсии.

Об этом он сказал, выступая перед немецкими журналистами.

"Очень явный признак того, что здесь что-то происходит. Никто не верит, что эти кабели были случайно оборваны. И мне не хочется верить в версии, что это были якоря. Поэтому мы вынуждены констатировать, не зная конкретно, от кого это исходило, что это гибридное действие. И мы также должны предположить, не зная этого, конечно, что это диверсия", - заявил немецкий министр.

Напомним, вчера СМИ сообщили, что в Балтийском море оборвался интернет-кабель C-Lion1, который соединяет Финляндию и Германию. C-Lion1 - единственный финский подводный кабель, идущий напрямую в Центральную Европу, причем вдоль газопроводов "Северный поток".

Вскоре после этого появилась новость, что в том же море поврежден проложенный по дну кабель связи, соединяющий Литву и Швецию.

Первоначальными версиями обоих происшествий было случайное повреждение кабелей морскими судами.