Между Литвой и Швецией был повреждён кабель связи, проложенный по дну Балтийского моря.

Об этом сообщает издание LRT.

По имеющейся информации, в результате этой аварии у использовавших его операторов втрое упала скорость работы интернета.

Ранее в Балтийском море перерубило интернет-кабель, протянутый между Финляндией и Германией.

Причина обрыва пока не установлена. Эксперты не исключают возможности преднамеренной диверсии. Оборванный C-Lion1 был единственной финской подводной линией связи, идущей напрямую в Центральную Европу вдоль газопроводов "Северный поток". Такой маршрут прокладки кабеля выбрали для упрощения проведения монтажных работ.

Напомним, зампреда Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал атаковать критическую инфраструктуру западных стран в ответ на санкции.

"Надо каждый день пытаться нанести максимальный вред <...> во всём, в чём можно навредить <...>. Буквально изничтожать их энергетику, промышленность, транспорт, банковские и социальные услуги <...>. Давайте превратим их жизнь в сплошной безумный кошмар", – написал Медведев в соцсетях.