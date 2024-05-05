Россия готовит диверсии в Европе. Россия "берет курс на постоянный конфликт с Западом" и "уже начала более активно готовить тайные взрывы, поджоги и нанесение ущерба инфраструктуре на европейской территории".

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на выводы спецслужб из трех неназванных стран.

Правительства стран ЕС уже получили такие предупреждения, по данным британской газеты.

Высокопоставленный представитель европейского правительства заявил, что через службы безопасности НАТО распространялась информация о "ясных и убедительных действиях России, скоординированных и масштабных".

Один из представителей разведки заявил, что наращивание активности отражает стремление России оказать максимальное давление "по всем направлениям".

В этом контексте газета упоминает ряд ЧП на военных заводах - недавний пожар на предприятии в Берлине, которое участвует в производстве систем ПВО IRIS-T для Украины. А также "необъяснимый взрыв" на заводе по производству боеприпасов BAE Systems в Уэльсе.

Правда, в статье не приводится данных, что к этим инцидентам причастна Москва.

Ранее СМИ писали, что российские шпионы вернулись в Европу и стали "еще опаснее, чем когда-либо".

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