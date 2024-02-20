Российские шпионы вернулись в Европу и стали "еще опаснее, чем когда-либо". По данным Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI), российские спецслужбы извлекли уроки последних двух лет, когда их массово разоблачали в ЕС, а многие спецоперации были провалены, и "вступают в новую фазу политической войны против Запада".

Об этом сообщает журнал The Economist.

По данным издания, в конце 2022 года заместителю главы администрации президента РФ Сергею Кириенко поручили возглавить "комитеты особого влияния", которые координируют операции против Запада. После этого следы российского вмешательства стали появляться по всей Европе.

А в 2019-2020 годах, после провального отравления Скрипалей в английском Солсбери, началась масштабная реформа в ГРУ. Она ускорилась после начала войны. Генерал Андрей Аверьянов был повышен до заместителя начальника ГРУ и создал новую Службу специальной деятельности, которая стала внедрять своих сотрудников в министерства и частные компании, а также вербовать иностранных студентов в российских университетах, выплачивая им стипендии.

Сейчас российские агенты создают армии ботов в соцсетях, фейковые сайты, проводят кибератаки, ведут информкампании против европейских властей, налаживают каналы поставок оборудования для российских производителей оружия, внедряют своих агентов в самые разные институты, подрывают европейскую поддержку Украины и разваливают НАТО изнутри, пишет журнал.

Европейцы боятся, что многие сбежавшие от мобилизации россияне могут быть агентами. Некоторых, как считают в спецслужбах, вербуют при помощи угроз в адрес их родственников в РФ.

В последнее время "Страна" часто писала о шпионских скандалах.

Так, на днях в Польше разоблачили украинца, который работал на российскую разведку. Он готовил диверсии на неких важных объектах города Вроцлава.

А в декабре в Германии начался судебный процесс над шпионом, передавшим ФСБ данные о потерях ВСУ за 850 тысяч евро.