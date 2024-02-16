В Польше задержали гражданина Украины за работу на российскую разведку. Сообщается, что он готовил диверсии на неких важных объектах города Вроцлава.

Об этом заявили в канцелярии премьер-министра Польши Дональда Туска.

"Агентство внутренней безопасности получило информацию о том, что гражданин Украины, действуя по поручению российских спецслужб, планирует предпринять на территории Польши действия, направленные на поджоги объектов в городе Вроцлав, которые расположены в непосредственной близости от элементов стратегической инфраструктуры", - говорится в заявлении.

В багажнике машины украинца нашли доказательства таких планов. Мужчина арестован на три месяца.

Напомним, летом прошлого года в Польше задержали 15 людей, которых подозревают в работе на Россию. По версии следствия, они планировали взорвать поезда с оружием и гуманитарной помощью для Украины.

Также мы рассказывали, что в Германии начался судебный процесс над шпионом, передавшим ФСБ данные о потерях ВСУ за 850 тысяч евро. Отмечалось, что он под видом поиска внутренней утечки данных в штаб-квартире разведки в Берлине извлёк с рабочего компьютера четыре файла с секретными данными о тактике и потерях ВСУ и ходе войны в Украине, а также о секретных операциях.