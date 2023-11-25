Суд приговорил российского агента ФСБ к 15 годам тюрьмы за подготовку ракетных ударов по Виннице.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

СБУ было установлено, что мужчина занимался подготовкой воздушных атак РФ по Виннице. Он обходил улицы города и фотографировал места базирования и пути перемещения сил обороны, пытаясь выявить локации с наибольшим сосредоточением военной техники ВСУ. Также он разведывал территорию вокруг промышленных объектов для определения уровня их защищенности и технического состояния.

Эта разведывательная информация требовалась агрессору для ударов по областному центру с помощью ракетного вооружения и дронов-камикадзе.

"Сотрудники СБУ задержали злоумышленника во время выполнения им вражеской задачи, тем самым сорвав планы захватчиков по проведению серии воздушных атак по городу", - говорится в сообщении.

Агентом оказался 30-летний местный житель, активно поддерживавший вооруженную агрессию России против Украины в российских соцсетях.

Его признали виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Суд назначил ему 15 лет тюрьмы.

Ранее мы писали, что СБУ задержала в Изюме информаторку ФСБ, которая выспрашивала позиции ВСУ у клиентов собственного салона красоты.

Также мы сообщали, что СБУ разоблачила агентов ФСБ, которые собирали разведданные для ударов по Харькову из "Смерчей" и "Ураганов".