Воздушные силы предупреждают, что российские спецслужбы или "другие злоумышленники" пытаются получить доступ к переписке украинских военных в мессенджере Signal, который считается наиболее защищенным.

Об этом сообщается в телеграм-канале ВС ВСУ.

Воздушные силы приводят пример того, как в телефоны военных пытаются проникнуть, что можно увидеть на скрине.

Ранее британская разведка предупредила украинских военных со смартфонами на Android, что РФ запустила вирус с целью кражи военной информации. Сюда входят и приложения для нацеливания, используемые украинскими военными.

А летом Служба безопасности Украины заявляла о попытке РФ проникнуть в электронную систему планирования операций ВСУ. СБУ обнаружила почти 10 вражеских шпионских программ, предназначенных для получения из системы информации и действиях ВСУ, их локациях и перемещении, техническом обеспечении и т.д.

Также телеканал CNN сообщал, что российские военные хакеры атаковали мобильные устройства украинских солдат с целью украсть конфиденциальную боевую информацию, которая может помочь Кремлю в войне с Украиной.