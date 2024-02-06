Служба безопасности Украины обезвредила агентурную сеть ФСБ, в которую входили бывшие и нынешние сотрудники спецслужб Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В результате многоэтапной спецоперации задержаны 5 человек в разных регионах. Среди них - бывшие сотрудники ГУР Минобороны, Службы внешней разведки Украины и сотрудник областного СБУ.

Утверждается, что курировал их сотрудник ФСБ, находящийся в Крыму, а вербовали их, в том числе, угрозой убийства семей. Кроме того, за каждое выполненное задание злоумышленники получали средства от России.

По данным СБУ, они передавали РФ данные о ВСУ и энергообъектах.

Также российский агент передавал в ФСБ секретную информацию об особенностях работы и системе охраны Ровенской и Хмельницкой АЭС.

Ранее мы писали, что в СБУ заявили, что разоблачили группу агентов РФ, которые навели ракеты на объекты в Запорожье во время обстрела 18 октября.

Также мы сообщали, что СБУ задержала экс-депутата горсовета Запорожья, подозреваемого в корректировке обстрелов. Тогда во время обстрелов в апреле и в мае погибли трое человек, было разрушено 30 частных домов и одно частное предприятие.