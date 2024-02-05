СБУ сообщила о подозрении в оправдании агрессии РФ главе одного из структурных подразделений Верховного Суда Украины.

Опубликованы записи, на которых мужской голос на фразу собеседника, "защитники, мы их не просили", отвечает: "Я просил, лично". А на вопрос, нужно ли менять президента, говорит: "Да-да, правильно". И говорит, что у Украины нет суверенитета, а Конституцию никто не соблюдает.

Во втором разговоре он говорит, что "Одесса - это не наше уже", как и "весь юг".

В третьем, что, по его мнению, РФ накопила в Беларуси "20 тысяч войск, чтобы идти на Львов и заканчивать это мероприятие".

СБУ сообщает, что нашла у него во время обысков почти 300 неучтенных патронов к стрелковому оружию, специальное техническое средство незаконной слежки и "прокремлевскую литературу".

Также опубликовано фото паспорта РФ, но о нем в пресс-релизе ничего не говорится.

Фото СБУ

Ранее СМИ писали, что у еще у одного члена Высшей квалификационной комиссии судей может быть российский паспорт.

Также СМИ писали, что судью Верховного суда, у которого нашли паспорт РФ, восстановили в должности.