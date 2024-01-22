Служба безопасности Украины задержала четырех вражеских агитаторов, среди них одесский ТикТокер, который оправдывал российскую агрессию.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Фигурант пытался "отбелить" военное преступление захватчиков перед 12-тысячной аудиторией пользователей своей страницы. В тот же день этот фейк вышел в эфире российского телевидения, откуда его подхватили пропагандистские информресурсы", - говорится в сообщении.

Его зовут Евгений Левченко. Телеграм-каналы пишут, что речь идет об этом видео.

Напомним, 2 января российские войска нанесли удары по центральной части города Харьков, в частности в Шевченковском районе. Повреждены многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки и другая гражданская инфраструктура. Погибла 91-летняя женщина, 45 людей получили ранения.

Война в Украине идет уже 698-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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