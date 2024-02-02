Еще один член Высшей квалификационной комиссии судей может иметь гражданство РФ - Сергей Чумак.

Об этом пишет "Закон и Бизнес", анализируя его биографию.

По законодательству РФ лицо, проживавшее на территории РСФСР на момент принятия закона о гражданстве (06.02.1992), приобретало российское гражданство автоматически.

А Чумак в это время учился в Ростовском государственном университете и прошел производственную практику.

Но первым трудоустройством указана работа в органах прокуратуры Донецкой области с 16.10.1997. То есть отсутствует информация, чем он занимался почти год.

"Закон и Бизнес" предполагает, что он мог скрыть факт работы в правоохранительных органах или органах юстиции РФ.

Ранее по такой же схеме вычислили гражданство РФ нового главы Высшей квалификационной комиссии судей Романа Игнатова. Информацию по Игнатову уже подтвердили СБУ и Служба внешней разведки.

Напомним, что разведка и СБУ подтвердили гражданство РФ у главы ВККС Украины.

Также мы писали о том, что в МВД прокомментировали скандал с гражданством жены замглавы Нацполиции.