Еще у одного члена Высшей квалификационной комиссии судей может быть российский паспорт - СМИ
Еще один член Высшей квалификационной комиссии судей может иметь гражданство РФ - Сергей Чумак.
Об этом пишет "Закон и Бизнес", анализируя его биографию.
По законодательству РФ лицо, проживавшее на территории РСФСР на момент принятия закона о гражданстве (06.02.1992), приобретало российское гражданство автоматически.
А Чумак в это время учился в Ростовском государственном университете и прошел производственную практику.
Но первым трудоустройством указана работа в органах прокуратуры Донецкой области с 16.10.1997. То есть отсутствует информация, чем он занимался почти год.
"Закон и Бизнес" предполагает, что он мог скрыть факт работы в правоохранительных органах или органах юстиции РФ.
Ранее по такой же схеме вычислили гражданство РФ нового главы Высшей квалификационной комиссии судей Романа Игнатова. Информацию по Игнатову уже подтвердили СБУ и Служба внешней разведки.
Напомним, что разведка и СБУ подтвердили гражданство РФ у главы ВККС Украины.
Также мы писали о том, что в МВД прокомментировали скандал с гражданством жены замглавы Нацполиции.