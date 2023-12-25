За оправдание российской агрессии в Черкассах дали пять лет тюрьмы депутату горсовета
В Черкассах депутата местного горсовета приговорили к пяти годам заключения за "оправдание российской агрессии" в частных разговорах с родственниками и знакомыми.
Об этом сообщил Офис генерального прокурора на официальном правительственном сайте.
"Прокуроры доказали в суде, что депутат горсовета в течение июня-июля 2022 года в разговорах со своими близкими родственниками и знакомыми выражал пророссийские взгляды и нарративы российской пропаганды", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что осуждённый оправдывал и признавал правомерной российскую агрессию, поддерживая действия россиян на территории Украины, "восхищался правлением президента России, превозносил российскую армию и желал её победы над Украиной, рассчитывая занять руководящие должности в случае оккупации Черкасской области".
Ранее были задержаны жительница Черкасс и её друг, которые оправдывали российское вторжение. Они оправдывали российскую агрессию и жидали прихода оккупантов к власти.
Мы также сообщали, что в Николаеве задержали руководительницу одного из подразделений облэнерго и её зама за оправдание агрессии РФ.