В Черкассах депутата местного горсовета приговорили к пяти годам заключения за "оправдание российской агрессии" в частных разговорах с родственниками и знакомыми.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора на официальном правительственном сайте.

"Прокуроры доказали в суде, что депутат горсовета в течение июня-июля 2022 года в разговорах со своими близкими родственниками и знакомыми выражал пророссийские взгляды и нарративы российской пропаганды", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что осуждённый оправдывал и признавал правомерной российскую агрессию, поддерживая действия россиян на территории Украины, "восхищался правлением президента России, превозносил российскую армию и желал её победы над Украиной, рассчитывая занять руководящие должности в случае оккупации Черкасской области".

Ранее были задержаны жительница Черкасс и её друг, которые оправдывали российское вторжение. Они оправдывали российскую агрессию и жидали прихода оккупантов к власти.

Мы также сообщали, что в Николаеве задержали руководительницу одного из подразделений облэнерго и её зама за оправдание агрессии РФ.