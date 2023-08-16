В Николаеве задержали руководительницу одного из подразделений облэнерго и ее зама за оправдание агрессии РФ
СБУ задержала в Николаеве руководительницу одного из подразделений облэнерго и ее заместительницу по подозрению в оправдании российской агрессии.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, задержанные выражали надежды на захват всей территории страны, оправдывали ракетные удары по Одессе и призывали к массовому убийству несогласных украинцев.
Им грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией на основании нескольких статей УК Украины:
- ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).
Ранее мы писали, что бывшего генерал-майора СБУ приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену и планирование теракта.
Напомним, что суд заочно арестовал бывшего нардепа Рабиновича по обвинению в госизмене.
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