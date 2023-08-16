СБУ задержала в Николаеве руководительницу одного из подразделений облэнерго и ее заместительницу по подозрению в оправдании российской агрессии.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, задержанные выражали надежды на захват всей территории страны, оправдывали ракетные удары по Одессе и призывали к массовому убийству несогласных украинцев.

Им грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией на основании нескольких статей УК Украины:

ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).

Ранее мы писали, что бывшего генерал-майора СБУ приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену и планирование теракта.

Напомним, что суд заочно арестовал бывшего нардепа Рабиновича по обвинению в госизмене.

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