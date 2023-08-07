Закарпатский священник Украинской греко-католической церкви Роман Курах объяснил свой призыв молиться за "примирение народов Украины и России".

Об этом он сказал в интервью изданию "Суспильне. Ужгород".

По словам Кураха, такое высказывание было спонтанным.

"В контексте войны говорить такие вещи опасно, и это была ошибка. Думаю, что руководствовался я тем, что, когда учился в Европе, видел, как народы, которые враждовали между собой столетиями – Англия, Франция, Германия, другие народы, – потом Господь давал им, не сразу, через годы или сотни лет, дух единства, дух любви, дух прощения и дух примирения. Моя мотивация и желание были в том, что для Бога все возможно, и что он может примирить любые народы. И эти два народа тоже. Второе. Почему я сказал о "прекрасных народах". Возможно, это связано с тем, что для меня, изучавшего святое письмо, человек – это венец творения. Сказано в Книге бытия, что человек прекрасен, что люди, которых Бог сотворил, прекрасны, и народы, которые Бог сотворил, прекрасны в глазах Господа. И это было моей причиной, почему я использовал этот термин в отношении обоих народов", – сказал священник.

Ранее мы сообщали, что Курах помолился за то, чтобы Бог помирил украинцев и русских, из-за чего начался большой скандал.

А весной мы писали, что папа римский Франциск призвал украинцев и россиян помириться.