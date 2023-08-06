Ужгородский священник Роман Курах призвал, чтобы бог помирил украинцев и русских.

Такую молитву он произнес в греко-католическом кафедральном соборе Ужгорода.

"Мы очень просим, чтобы господь это сделал, это чудо: примирил эти два великих народа - Украину и Россию. Чтобы эти два народа не толкали, не мучили, не уничтожали, не убивали друг друга. Но чтобы эти два прекрасных народа строили царство небесное уже здесь, на земле, и когда-нибудь вместе вошли в небо, обнялись и прославили господа на целую вечность на многие и благие лета", - заявил священник.

Журналистка Дарья Сипигина рассказала, что случайно услышала эти слова в громкоговоритель у собора. По ее словам, "никто и глазом не моргнул на эти слова. Десятки людей молча прослушали богослужение и ушли".

Затем Сипигина и ее подруга вступили в перепалку со священником и стали доказывать ему, что Украина и Россия не братские народы. На что Курах ответил, что благословит россиян, даже если его брат погибнет на войне.

Журналистка пишет, что Романа Кураха называют "одним из самых харизматичных священников и ораторов на Закарпатье".

Ранее весной папа римский Франциск призвал украинцев и россиян помириться.

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