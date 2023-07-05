Председателю Звенигородского райсуда Черкасской области объявили подозрение в оправдании российской агрессии.

Как сообщает СБУ, в их распоряжении есть записи разговоров (на видео), где судья "не скрывает свою пророссийскую позицию", в частности, поддерживает захват Крыма и Мелитополя, оправдывает военные преступления РФ против гражданских.

К примеру, ракетный удар РФ по многоэтажке в Днепре в январе она "оценила" как "сопутствующие потери" во время войны.

При том женщина сама пострадала от оккупации. До июня 2022 года она работала судьей Акимовского райсуда в Запорожской области, но после захвата этой территории РФ ее отправили в Черкасскую область, где назначили сначала судьей, а затем избрали председателем райсуда.

По данным СБУ, в дальнейшем женщина планировала переехать в Крым, получая дальше пожизненную пенсию судьи из украинского бюджета.

Ей грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Война в Украине идет 497-й день. Мы следим за новостями 5 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера был удар ракетой "Искандер" по Первомайску Харьковской области. Пострадали более 40 человек, среди пострадавших дети. Также вчера был целый вал сообщений о грядущем теракте на Запорожской АЭС. ВСУ сообщили о возможной подготовке провокации. Заявлялось, что на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства.

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