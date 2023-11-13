Прокуратура сообщила о подозрении двум гражданам Украины за оправдание агрессии РФ в разговорах по телефону и распространение данных о расположении ВСУ.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

"По данным следствия, 62-летняя подозреваемая в течение сентября-октября 2023 года в телефонных разговорах со своими знакомыми оправдывала российскую агрессию и ожидала прихода оккупантов к власти", - говорится в сообщении.

Также женщина собирала и во время телефонных разговоров и распространяла данные о расположении и количестве военнослужащих и военной техники в областном центре, о результатах ракетных ударов врага по местной инфраструктуре, сообщают в прокуратуре.

Задержана жительница Черкасс. Разговаривала она со знакомым из Киева.

"В разговорах с ней мужчина также призвал к уничтожению украинцев, захвату государства войсками России и нанесению массированных ударов по энергетическим объектам Украины", - пишет прокуратура.

Обоих уже отправили под стражу.

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