В Балтийском море оборвался интернет-кабель C-Lion1, который соединяет Финляндию и Германию.

Об этом сообщает газета Ilta-Sanomat со ссылкой на финского государственного оператора телекоммуникационной инфраструктуры Cinia.

По предварительной информации, кабель повредило судно. Проблем с интернетом в регионе не зафиксировано, так как там есть другие кабели.

Причина обрыва пока не установлена. Специалисты не исключают возможности преднамеренной диверсии.

Оператор Cinia заверил, что мероприятия по устранению неисправности уже начались: ремонтное судно готово к отправке. Точное время устранения обрыва пока неизвестно, но для морских кабелей оно обычно составляет от 5 до 15 дней.

C-Lion1 - единственный финский подводный кабель, идущим напрямую в Центральную Европу вдоль газопроводов "Северный поток". Такой маршрут прокладке кабеля выбрали для облегчения монтажных работ.

Телекоммуникационный кабель имеет длину 1 173 километра, его ввели в эксплуатацию в 2016 году. Он проходит между Хельсинки и немецким городом Ростоком.

Напомним, в сентябре 2022 года были подорваны две нитки российского газопровода "Северный поток".

Сейчас в западных СМИ активно продвигают версию о причастности к подрыву украинцев. Правда, некоторые западные эксперты в ней сомневаются.