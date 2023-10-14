В среду, 11 октября, в Чернигове не работали сирены, потому что двое местных жителей украли кабели.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления Нацполиции в Черниговской области в комментарии изданию "Суспильне".

Были установлены двое мужчин, жителей Чернигова, которые похищали кабели обеспечения сирен оповещения и хотели сдать их на металлолом.

По факту похищения кабелей полиция открыла уголовное производство по поводу кражи, совершенной в условиях военного положения.

Подозреваемым грозит до восьми лет заключения.

Известно, что работа сирен уже восстановлена.

Ранее мы рассказывали, как несколько лет назад в Киеве девушка взяла в подельники возрастных иностранцев и похитила 80 метров кабеля правительственной связи.

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