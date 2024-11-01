На Запорожской атомной электростанции проводятся ремонтные работы на одном из шести реакторов после того, как была обнаружена небольшая утечка воды из импульсной линии.

Об этом сообщается в отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) от 31 октября, опубликованном на сайте организации.

Как объяснили в агентстве, утечка произошла в небольшой трубе, подключенной к первому контуру блока. Для ее устранения снизили до атмосферного уровня давление в первом контуре. Сварочные работы уже завершены, сейчас проводятся рентгенографические проверки сварных швов. Ожидается, что ремонт завершат в конце текущей недели, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Агентство продолжит внимательно следить за этим вопросом, хотя мы не видим никаких непосредственных проблем для ядерной безопасности. В целом мы определили регулярное техническое обслуживание оборудования, которое жизненно важно для обеспечения устойчивой ядерной безопасности, как сложную область для Запорожской АЭС во время конфликта", — сказал Гросси.

В РФ заявляют, что образовалась "микротрещина на трубопроводе системы поддержки одного из реакторов", которая не несла угроз ядерной безопасности. Радиационный фон остается без изменений.

Около недели назад российские силовики обвинили инженера Запорожской АЭС в подготовке покушения на сотрудников МАГАТЭ.

А в начале октября в украинском правительстве заявили, что РФ атаковала магистральную подстанцию, обесточив одну из линий питания ЗАЭС, из-за чего станция оказалась "на грани блэкаута".