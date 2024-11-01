На реакторе Запорожской АЭС произошла утечка воды
На Запорожской атомной электростанции проводятся ремонтные работы на одном из шести реакторов после того, как была обнаружена небольшая утечка воды из импульсной линии.
Об этом сообщается в отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) от 31 октября, опубликованном на сайте организации.
Как объяснили в агентстве, утечка произошла в небольшой трубе, подключенной к первому контуру блока. Для ее устранения снизили до атмосферного уровня давление в первом контуре. Сварочные работы уже завершены, сейчас проводятся рентгенографические проверки сварных швов. Ожидается, что ремонт завершат в конце текущей недели, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Агентство продолжит внимательно следить за этим вопросом, хотя мы не видим никаких непосредственных проблем для ядерной безопасности. В целом мы определили регулярное техническое обслуживание оборудования, которое жизненно важно для обеспечения устойчивой ядерной безопасности, как сложную область для Запорожской АЭС во время конфликта", — сказал Гросси.
В РФ заявляют, что образовалась "микротрещина на трубопроводе системы поддержки одного из реакторов", которая не несла угроз ядерной безопасности. Радиационный фон остается без изменений.
Около недели назад российские силовики обвинили инженера Запорожской АЭС в подготовке покушения на сотрудников МАГАТЭ.
А в начале октября в украинском правительстве заявили, что РФ атаковала магистральную подстанцию, обесточив одну из линий питания ЗАЭС, из-за чего станция оказалась "на грани блэкаута".