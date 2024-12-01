В Польше каждый месяц дезертирует в среднем по 12 украинских военных, которых привозят в страну на военное обучение.

Об этом со ссылкой на источники в польских службах безопасности пишет газета Financial Times.

Официально минобороны Польши комментировать этот вопрос отказалось, переадресовав его украинским властям.

Издание пишет, что за первые 10 месяцев этого года дезертировало больше украинских солдат, чем за всю предыдущую войну.

Почему это происходит, газета показывает на примере 123-й бригады ВСУ, которая покинула позиции в Угледаре, что стало одной из причин падения города.

"Мы приехали (в Угледар - Ред.) только с автоматами. Они сказали, что будет 150 танков, было 20... и никто нас не прикрывал", - сказал журналистам не названый офицер бригады.

По его словам, за три года войны в его подразделении не было ни одной ротации.

Офицер уверен, что "никому, черт возьми, не нужен был Угледар", поскольку город был превращен в руины более года назад. "Они (командование - Ред.) просто убивают нас, вместо того, чтобы дать нам реабилитироваться и отдохнуть", - добавил военный.

В статье говорится, что многие из дезертиров 123-й бригады с тех пор вернулись на фронт, а некоторые находятся под арестом.

Тем не менее взгляды офицера 123-й бригады "разделили десятки солдат в Николаевской и Запорожской областях, которые рассказали FT, что они истощены, разочарованы и борются с проблемами психического здоровья".

На фоне массового дезертирства и продвижения россиян на фронте, власти Украины пытаются усилить мобилизацию и набрать 160 тысяч дополнительных солдат.

Но, пишет издание, "офицеры военкоматов имеют плохую репутацию в Украине после того, как некоторые из них были засняты на видео, когда они избивали и утаскивали мужчин, а военно-врачебные комиссии одобряли сомнительные заключения в обмен на взятки".

Ранее AP писало, что массовое дезертирство в ВСУ "парализует боевые планы" Украины в "решающий момент войны" и ставит ее в невыгодное положение накануне возможных мирных переговоров.