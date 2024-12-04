В польский парламент вчера был внесен законопроект, который предлагает наказывать за "пропаганду ОУН и УПА".

Об этом сообщил в своем Фейсбуке народный депутат из "Европейской солидарности" Владимир Вятрович.

Авторы документа предлагают приравнять пропаганду этих движений украинских националистов к пропаганде нацизма, коммунизма, фашизма или иного тоталитарного режима. В законопроекте сказано, что идеология ОУН и УПА "привела к геноциду на Волыни и в соседних областях в 1943-1945 годах".

"Вчера в Сейме был представлен проект закона о внесении изменений в закон об Институте национальной памяти – о Комиссии по преследованию преступлений против польского народа и Уголовном кодексе. В Уголовном кодексе в статье, где говорится о наказании за публичную пропаганду нацизма, коммунизма, фашизма или иного тоталитарного режима, предлагается добавить фразу: "а также идеология Организации украинских националистов, фракции Бандеры (ОУН-Б) и Украинской повстанческой армии (УПА), которая привела к геноциду на Волыни и в соседних областях в 1943-1945 годах". То есть польские политики хотят осудить идеологию борьбы за независимость Украины. Борьбы, которая продолжается прямо сейчас, от результата которой зависит судьба не только Украины, но и Польши", - написал Вятрович.

Напомним, в ноябре Украина согласилась не препятствовать Польше вести поиски и эксгумации жертв Волынской резни.

После чего Институт национальной памяти Польши заявил, что может начать эксгумационные работы на Волыни в течение 24 часов.