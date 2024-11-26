Украина согласилась не препятствовать Польше вести поиски и эксгумации жертв Волынской резни.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после встречи с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, сообщает агентство РАР.

"Каждая семья имеет право достойно чтить память своих предков и в рамках совместной украинско-польской рабочей группы под эгидой министерств культуры обеих стран мы работаем над практическими механизмами проведения поисково-эксгумационных работ", – заявил, в свою очередь, глава украинского МИД.

Напомним, Институт нацпамяти пообещал провести поисковые работы жертв Волынской трагедии для последующей эксгумации.

Между тем недавно Сикорский обвинил главу МИД Украины в нарушении обещаний по жертвам Волынской резни. Он заявил, что его украинский коллега Андрей Сибига обещал польской стороне начать решать вопрос эксгумации жертв Волынской резни до конца октября, "но не сдержал своего слова".

Ранее сообщалось, что Польша намерена сделать решение "волынского" вопроса одним из условий украинской евроинтеграции.