Институт нацпамяти Польши (ИНП) может начать эксгумационные работы на Волыни в течение 24 часов.

Такое заявление сделал его глава, кандидат в президенты от оппозиционной "ПиС" Кароль Навроцкий, передаёт издание RMF24.

Навроцкий напомнил, что ИНП "с 2017 года последовательно борется за то, чтобы все результаты эксгумаций и раскопок на Волыни были правдой".

"В 2017 году ИНП направил первый запрос на проведение поисково-эксгумационных работ. Этот запрос касался ряда населённых пунктов. В период с 2017 по 2024 год мы направили девять таких запросов. Ни один из этих запросов не был принят украинской стороной", – сказал поляк.

По словам Навроцкого, если публичные декларации политиков – это не просто политические декларации, в Институте национальной памяти – единственном учреждении, которое готово взяться за эксгумационные работы, – ждут официального подтверждения и ответа на запросы.

Навроцкий заверил, что в распоряжении ИНП есть и люди, и техника, поэтому если последует официальное разрешение по этому вопросу, а не просто декларации – в Украину поедут уже подготовленные команды.

"Бюро розыска и идентификации ИНП готово провести реальные поиски на Волыни в течение 24-х часов. Поэтому мы ждём официального подтверждения разрешения", – сказал он.

Президент ИНП также утверждает, что поиски могут начаться, несмотря на вооружённый конфликт сРФ, который продолжается в Украине. Война не имеет никакого влияния на эффективность деятельности работников Института национальной памяти, добавил он.

Напомним, вчера министры иностранных дел Польши и Украины Радослав Сикорский и Андрей Сибига приняли совместное заявление по вопросу эксгумаций, которое стало камнем преткновения в отношениях между двумя странами.

Бывший глава Украинского института национальной памяти, нардеп Владимир Вятрович подверг критике принятого дипломатами решения.

"Отлично, что министры иностранных дел Украины и Польши "решительно настроены уладить спорные вопросы нашего общего прошлого во имя общечеловеческих ценностей и в христианском духе". Но конкретное видение этого решения почему-то свелось к односторонним обязательствам Украины... Ни слова о чествовании погибших украинцев и их мест захоронений в Польше нет", – написал Вятрович в Фейсбуке.

Ранее Сикорский заявил, что эксгумация жертв Волынской резни не может быть предметом торга с Украиной.