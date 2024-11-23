Швейцария разорвала связи с польской военной компанией из-за реэкспорта патронов Киеву.

Об этом пишет агентство Associated Press.

Польский поставщик отправил Украине 645 000 патронов малого калибра швейцарского производства, хотя не имел на это права.

Швейцарское законодательство запрещает экспорт военной техники, принадлежащей Швейцарии или произведенной в Швейцарии, в страны, находящиеся в состоянии конфликта.

О реэкспорте правительство Швейцарии узнало из прессы, после чего провело расследование и выяснило, что польская компания UMO отправляет швейцарские боеприпасы Украине.

Ранее газета Politico писала, что правительству Швейцарии было рекомендовано пересмотреть традиционную политику нейтралитета, которую страна сохраняет с 1515 года, и работать над "общим оборонным потенциалом" с Евросоюзом и НАТО.

Перед этим сообщалось, что нейтральная Швейцария не намерена принимать чрезвычайных законов для поставок оружия Украине.

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