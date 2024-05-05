Швейцария не будет принимать чрезвычайных законов для обеспечения поставок оружия в Украину. Страна является нейтральной и не может передавать вооружения сторонам конфликта.

Об этом заявила президент Швейцарии Виола Амерд в интервью местной газете Blick, отвечая на соответствующий вопрос.

"Закон о чрезвычайном положении не обсуждался. Чрезвычайное право можно применять только в крайних случаях, как, например, во время коронавирусного кризиса", - сказала Амерд.

В то же время, по ее словам, Швейцария не откажется от закупок боеприпасов, поскольку это нужно для укрепления обороноспособности страны.

"Мы не должны быть "дыркой в бублике" и должны внести свой вклад в безопасность Европы", - пояснила Амерд.

Напомним, еще прошлым летом нижняя палата парламента Швейцарии не поддержала поправки в закон о военных материалах. Их принятие разрешило бы реэкспорт швейцарского оружия в Украину.

А осенью и большая палата парламента Швейцарии не разрешила реэкспорт своего оружия в воюющие страны, в том числе в Украину. С инициативой выступила малая палата парламента. Депутаты предлагали разрешить отправку военного оборудования воюющей стране, если та таким образом реализует право на самооборону.