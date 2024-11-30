"Отпугнуть возможного агрессора". Туск заявил, что Польша хочет построить укрепления на границе с Украиной
Польша планирует возвести военные укрепления на границе с Украиной.
Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, посещая аналогичные сооружения на польско-российской границе.
"Все, что мы здесь делаем, и мы будем делать это также на границе с Беларусью и Украиной, должно отпугнуть возможного агрессора, поэтому это действительно инвестиция в мир", - сказал Туск.
О каком "агрессоре", который может напасть на Польшу со стороны Украины, идет речь, премьер не уточнил.
"Восточный щит" - это 700 километров границы, которые укрепляет Польша в рамках "Балтийской линии обороны", в которой участвуют также Эстония, Латвия и Литва. Заявляется, что эти меры направлены против России и Беларуси.
Напомним, в прошлом году Польша усилила охрану границы с Беларусью и Россией.
Также публиковались фото и видео погранперехода на границе Беларуси и Польши с противотанковыми ежами.
Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.