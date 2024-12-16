Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза не обсуждают отправку своих миротворческих войск в Украину.

Об этом Каллас сказала по прибытии на встречу глав МИД Евросоюза

"Чтобы отправить миротворцев в Украину, там должен быть мир. Однако, если вы смотрели интервью министра Лаврова Такеру Карлсону, то он прямо говорит, что Россия не отступит от своих целей. Поэтому мы не можем это обсуждать", - заявила глава дипслужбы ЕС.

В свою очередь бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что новоизбранному президенту США Дональду Трампу не удастся достичь быстрого завершения боевых действий в Украине, пишет газета The Times.

По его мнению, между Украиной и РФ все еще существуют "фундаментальные разногласия", которые делают мир невозможным.

"По моему мнению, быстрых переговоров не будет", - сказал Кулеба.

Если организовать переговоры не удастся, Трамп может изменить свое решение о приостановке военной помощи Украине, добавил дипломат.

Напомним, соратник Трампа Кит Келлог в своем плане по Украине предлагал как раз обратную схему - ограничивать военную помощь Киеву, если он откажется от переговоров с Россией.

Ранее Ермак заявил, что Украина пока не готова к переговорам с РФ.

Подробнее о позициях сторон по миру мы писали в отдельном материале.