Украине придется пойти на территориальные уступки для прекращения войны.

Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини в эфире STVR в воскресенье, добавив, что его мнение основано на информации о ситуации на фронте, которую он получает каждый день.

"Если вы говорите о мире, я думаю, что нужно быть реалистом. Сегодня уже, наверное, никто в Европе из здравомыслящих людей не думает, что удастся установить мир без каких-то частичных территориальных потерь Украины", - сказал Пеллегрини.

Президент Словакии также призвал Украину и Россию как можно скорее начать переговоры о мире.

Напомним, на днях советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что война не должна закончиться за счет территориальных уступок Украины.

О том, что Украина не готова к территориальным уступкам для окончания войны с Россией, недавно говорил и глава МИД Украины Андрей Сибига. По его словам, мирный план Киева в конечном итоге заключается в том, чтобы "Россия ушла из Украины и оставила нас в покое".

Между тем, согласно опросу американской компании Gallup, 52% опрошенных украинцев считают, что Украина должна быть готова уступить часть территории в обмен на мир.